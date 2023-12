After Dark Horrorfest III　【輸入盤ホラー\u0026グロ？】

Amazon | After Dark Horrorfest III 輸入盤ホラー&グロ? | アイドル ... Amazon | After Dark Horrorfest III 輸入盤ホラー&グロ? | アイドル ...



廃盤になっているAfterDarkHorrorfestIIIのDVDBOXです。全てアウターケース付きで、なかなか出回ってはないと思います。輸入盤なのでリージョン1になりますので、リージョンフリーの機器での再生可能です。吹替え、字幕などはありません。8タイトル全て全編視聴確認済みです。盤面は大きなキズなどはみられません。BOXの底の端が切れて角が凹んでます。(画像4.5)古い物なので傷やスレなどありますのでご理解下さい。