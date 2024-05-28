DXゲーマドライバー ハイパームテキ マキシマムマイティXガシャット など

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仮面ライダーエグゼイドDXゲーマドライバーDXハイパームテキガシャットDXマキシマムマイティXガシャットDXマイティブラザーズXXガシャット音声確認済み。電池は抜いてあります。マイティブラザーズXXガシャットのみ一部音声不調有り起動音、発光、差し込み時は作動しますが、ドライバーレバー展開時正常に作動する時としない時があります。画像のみの出品です。状態は画像にてご確認下さい。購入、質問の前にプロフをご覧下さい。#仮面ライダーエグゼイド#ガシャット#ゲーマドライバー#ハイパームテキガシャット#ムテキゲーマー#マキシマムマイティxガシャット#マキシマムゲーマーレベル99#マイティブラザーズxxガシャット#ダブルアクションゲーマーレベルx