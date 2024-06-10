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ゆいかおり／セカンド・シングル『ＶＩＶＩＶＩＤ　ＰＡＲＴＹ！』ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組
商品番号 K14273416788
商品名

ゆいかおり／セカンド・シングル『ＶＩＶＩＶＩＤ　ＰＡＲＴＹ！』ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小倉唯さんと石原夏織さんのアニメ声優ユニット『ゆいかおり』のセカンド・シングル『ＶＩＶＩＶＩＤ　ＰＡＲＴＹ！』（ＣＤ＋ＤＶＤ）２枚組みです。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１０年７月２１日発売。　３．ＣＤ＋ＤＶＤ２枚組み。　４．保存状態は良好です。　５．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　６．値引き交渉は受付けておりません。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit150186.html
http://narcologia.ru/goods/freezer476498.html
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