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イタリア製 Demain ドマン大型色絵 盛り上げ魚柄 蓋付スープ鍋
商品番号 H62966917357
商品名

イタリア製 Demain ドマン大型色絵 盛り上げ魚柄 蓋付スープ鍋
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 7,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製Demainドマン大型色絵盛り上げ魚柄蓋付スープ鍋飾り鉢★時代物★美品★希少品3D1029サイズ(約):長さ35㎝、幅25㎝、高さ27.5㎝、重さ2.6㎏
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