DORAEMON 英語版ドラえもん 全巻【日本未発売】

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商品詳細
DORAEMON英語版ドラえもん全巻新品で購入して、3.4回読みました。表紙に多少折れなどありますけど、中身は綺麗だと思います。自宅保管です、ご了承の上でのご購入お願いします。#洋書#英語#英検#英語絵本#育児#子供英語#おうち英語#英語教材#Scholastic#英語絵本#子供英語#幼児英語絵本
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