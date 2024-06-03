和歌森太郎著作集　第2巻　第4巻



和歌森太郎著作集 全16冊揃い(和歌森太郎/和歌森太郎著作集刊行委員会 ... 和歌森太郎著作集 全16冊揃い(和歌森太郎/和歌森太郎著作集刊行委員会 ...



和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ... 和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ...



2023年最新】国民文化研究会の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】国民文化研究会の人気アイテム - メルカリ



ツヴィングリとその周辺 宗教改革著作集 ツヴィングリとその周辺 宗教改革著作集



和歌森太郎著作集 本巻全15巻揃(和歌森太郎著作集刊行委員会 編 ... 和歌森太郎著作集 本巻全15巻揃(和歌森太郎著作集刊行委員会 編 ...



和歌森太郎著作集 本巻全15巻揃(和歌森太郎著作集刊行委員会 編 ... 和歌森太郎著作集 本巻全15巻揃(和歌森太郎著作集刊行委員会 編 ...



宇野精一著作集 第６巻(宇野精一) / 古書かんたんむ / 古本、中古本 ... 宇野精一著作集 第６巻(宇野精一) / 古書かんたんむ / 古本、中古本 ...



品多く 無能唱元 真人 人文/社会 - muniporoy.gob.pe 品多く 無能唱元 真人 人文/社会 - muniporoy.gob.pe



和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ... 和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ...



もり／著 もり／著の検索結果 - 通販｜セブンネットショッピング もり／著 もり／著の検索結果 - 通販｜セブンネットショッピング



密教｜長島書店オンラインストア(古書通販・古本買取・古書買取） 密教｜長島書店オンラインストア(古書通販・古本買取・古書買取）



和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ... 和歌森太郎著作集(和歌森太郎著作集刊行委員会 編) / あじさい堂書店 ...



最安挑戦 出羽三山 修験道の研究 戸川安章 佼成出版社 帯二重函 再版 ... 最安挑戦 出羽三山 修験道の研究 戸川安章 佼成出版社 帯二重函 再版 ...



和歌森太郎著作集 │古書百寿堂店主お薦めの古書・骨董品 浜松 和歌森太郎著作集 │古書百寿堂店主お薦めの古書・骨董品 浜松



人気激安 税理士 みんなが欲しかった! 2023年度版 簿記論の教科書&問題 ... 人気激安 税理士 みんなが欲しかった! 2023年度版 簿記論の教科書&問題 ...

※写真の通り、表紙を覆う薄い紙のカバーが若干破けています。※中に書き込み等はありません。※分冊購入承ります。コメント欄にてご相談下さい。1冊4000円ほどで考えております。「和歌森太郎著作集 2修験道史の研究」・編集代表…木村礎、桜井徳太郎・第2巻編集委員…宮田登・出版社…弘文堂・発行年…1980年(昭和55年)「和歌森太郎著作集 4古代の宗教と社会」・編集代表…木村礎、桜井徳太郎・第4巻編集委員…長野正、岩崎卓也・出版社…弘文堂・発行年…1980年(昭和55年)和歌森太郎（わかもりたろう、1915年6月13日-1977年4月7日）は、日本の歴史学者・民俗学者。東京教育大学名誉教授。専門は、日本の民衆史・修験道史。1915年、千葉県銚子町生まれ。東京府立第四中学校、東京高等師範学校を卒業し、1939年に東京文理科大学国史学専攻卒業。卒業後は東京文理科大学大学助手を経て、国民精神文化研究所に籍を置き、堀一郎や萩原龍夫らとともに国民の信仰生活に関する調査をおこなった。その後、東京文理科大学および東京教育大学教授となった。1951年、博士論文「国史に於ける協同体の研究:特に神社との関係について」を東京教育大学に提出して文学博士の学位を取得。東京教育大学文学部日本史学専攻では、桜井徳太郎らとともに古代史講座に属し、「東京教育大学派」とも呼ばれる後進を育成した。しかし、文学部長を務めている際に筑波大学構想がおこり、同大学の筑波移転には強く反対し、また移転反対派の牙城であった文学部においてもその旗手として論陣を張り、評議会や理学部を中心とした推進派と対立したことから、1966年には学部長を辞任、同大学を去った。1976年から亡くなる1977年まで、都留文科大学学長をつとめた。(wikipediaより)#本 #BOOK#教養 #和歌森太郎 #木村礎#桜井徳太郎 #宮田登 #長野正#岩崎卓也#修験道 #修験道史 #日本史 #日本文化史 #古代史 #邪馬台国 #国民精神文化研究所 #宮家準 #山 #山岳 #山岳信仰 #信仰 #宗教 #宗教史 #民俗学 #上田正昭 #天皇 #東京教育大学 #筑波大学