Refuge タワレコ特典トレカ　ムンビン

ムンビン サナ refugeタワレコ特典トレカです。撥水加工＋硬質ケースにて発送いたします。1番安価な方法で発送いたします。配送方法を指定される場合は、差額をいただきます。コメントに指定をよろしくお願いいたしますm(__)m⚠︎自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。即購入可#ムンビン#サナ#refuge



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