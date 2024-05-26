マーベルユニバース　ミニフィギュア　未開封　ハズブロ　MARVEL500

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商品詳細
未使用・未開封・中古品です。MARVEL500の前のシリーズですハズブロ社製ランダムでシークレットフィギュアが一体入っています。①製造ムラ・初期不良・軽微な傷・色ムラ・画像に反映しにくい傷、汚れやパッケージ傷み、袋よれなど気になる方は購入はご遠慮します。②購入後のいかなる梱包、発送内容の追加の指定も受付ません。③梱包は最低限はしますが送料込みの場合は私の都合によります。エアキャップ「気泡緩衝材」を必ず使うわけではありません。④お支払、受け取りは迅速にお願いします発送は災害などない場合は期限内に発送しますので購入後の指定は受付ません。※日にち時間指定はご自分でお願いします。※主に郵便局から発送になりますので例外もありますが土日祝の発送は出来ないので宜しくお願いします。購入は全て納得したと考えて取引させっただきます。よろしくお願いいたしますm(__)m
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