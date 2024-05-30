HIROOMI TOSAKA FULL MOON 3点セット☆

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商品詳細
CD、DVD、フォトブック、ディフューザー1度も使用していないので全て未使用です☆写真を撮るために袋から出しました！箱などに傷はありません(*^^*)暗所に保管していたので、美品です★ペンライト・クリアファイル2枚セット付き☆ペンライトはLIVEで1度使用しました！点灯確認済み！乾電池は付いていません！よろしくお願いします☆HIROOMITOSAKAFULLMOON#登坂広臣#フルムーンコンプリートアルバム初回生産限定盤FC限定版CD+DVDフォトブックフレグランスディフューザー付き本体価格¥9980
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