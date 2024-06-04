裁断本「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授」



裁断済】「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授 ...



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重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授|清水敬樹(編) 文屋 ...



「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授



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裁断済みです。 ご注意ください。自炊して読むためのもので、通常の本のようには読めません。その上で、ご購入をご検討くださいますようお願いいたします。裁断本って何？などのお問い合わせもありますが、ご対応はいたしません。値段の交渉はご遠慮ください。「「重症患者が苦手」な研修医へ集中治療の極意を伝授」清水敬樹/文屋尚史定価:￥4800#清水敬樹#文屋尚史#本#自然／医療・薬学・健康