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裁断本「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授」
商品番号 H10670670617
商品名

裁断本「重症患者が苦手」な研修医へ 集中治療の極意を伝授」
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裁断済みです。　ご注意ください。自炊して読むためのもので、通常の本のようには読めません。その上で、ご購入をご検討くださいますようお願いいたします。裁断本って何？などのお問い合わせもありますが、ご対応はいたしません。値段の交渉はご遠慮ください。「「重症患者が苦手」な研修医へ集中治療の極意を伝授」清水敬樹/文屋尚史定価:￥4800#清水敬樹#文屋尚史#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/freezer950998.html
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