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SONY PlayStationPortable PSP-3000 RR
商品番号 J61522392994
商品名

SONY PlayStationPortable PSP-3000 RR
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYジャンクバッテリーは膨張したため入ってません。動作確認はできておりません。充電器、本体のみとなります。目立った傷や汚れはありません。
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