SONY PlayStationPortable PSP-3000 RR

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONYジャンクバッテリーは膨張したため入ってません。動作確認はできておりません。充電器、本体のみとなります。目立った傷や汚れはありません。
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