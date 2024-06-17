Nintendo Switch Lite ターコイズ

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズ購入日:2021年3月25日購入モンハン、ポケモン、をプレイしていましたが、他にやりたい物が出てこなかった為出品いたします。動作確認、初期化済み。付属品はすべて揃っているので、欠品はありません。本体、充電器、箱にはアルコール除菌をしております。購入後すぐに液晶保護ガラスを張っていますので傷はないと思います。使用時もカバー装着で使用していましたので目立った傷はありません。DL版のみのプレイになりますので、カードスロットは使用していません。購入から数年経過しているため箱に多少の傷、歪みは見られます。おまけで本体カバーもお付けいたします。使わない時用にカバーとして2、3日程使用して他の物に変えたのでほぼ未使用です。その他質問等お気軽に。商品は原則中古品になります。神経質の方はご購入をお控えください。値下げは受け付けておりません。何か不良が発生した時はメーカーにお問い合わせ下さい。すり替え防止の為、返品等はできかねますのでご了承下さい。