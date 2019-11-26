西国霊場 三十三ヶ所　納経帳　満願　番外3つも御朱印あり

西国霊場三十三ヶ所の納経帳です。（平成元年～3年頃）西国霊場三十三ヶ所の第1番青岸渡寺から第33番華厳寺まで全て納経済みで御朱印が押されています。第33番華厳寺は3つの御朱印があります番外の法起院、元慶寺、菩提寺の御朱印もあります～ご注意事項～納経帳は比較的綺麗ですが御朱印の印写りやスレ、小傷はございます巡礼者欄は未記入ですが、表紙裏のページ右下にシヤチハタの押印をしてしまった為、修正テープで消しています（ニセンチ角程度・写真最後）末尾の余白ページに二月堂や四天王寺など西国三十三ヶ所以外の御朱印が4つあります#西国三十三霊場#西国三十三#御朱印#納経#納経帳#巡礼#霊場



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