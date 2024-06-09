魔道祖師 全巻セット　小冊子付き

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「魔道祖師1〜4」➕小冊子墨香銅臭/千二百/鄭穎馨全て新品で購入しました。定価1巻1760円 2巻1760円3巻1760円 4巻2178円1巻のみ読みました。2巻以降は読んでいない為、美品だと思いますので、状態は目立った汚れなしにして出品しております。書店のカバーを付きで新品を保存しておりました。1巻の上部に薄っすらシミがあります。最後の画像をご確認ください。どうぞ宜しくお願い致します。#墨香銅臭#墨香_銅臭#千二百#千_二百#鄭穎馨#鄭_穎馨#本#日本文学／小説・物語