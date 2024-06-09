

【ゲーム起動、プレイ○】任天堂 ニンテンドー64 クリアブルー 本体一式 【ゲーム起動、プレイ○】任天堂 ニンテンドー64 クリアブルー 本体一式



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ニンテンドーニンテンドー64クリアブルー本体一式セットすぐに遊ぶためのコード類全て揃っています。本体カラー クリアブルー経年によりグリーンがかっています。ターミネータパックが入っていますので、すぐにプレイ可能です。コントローラー接続部分が正常に使えることを確認済みです。外観の状態は、画像確認ください。アダプター任天堂純正品動作確認済みです。三色コード任天堂純正品問題なく使用できます。コントローラーコントローラーブロス クリアブルースティック緩みわずか〜少なめで良好です。正常に使えました。人気カラーになります。任天堂ニンテンドーNintendoN64ロクヨン本体コントローラコントローラー