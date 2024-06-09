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【ゲーム起動、プレイ○】任天堂　ニンテンドー64 クリアブルー　本体一式
商品番号 J70533968711
商品名

【ゲーム起動、プレイ○】任天堂　ニンテンドー64 クリアブルー　本体一式
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーニンテンドー64クリアブルー本体一式セットすぐに遊ぶためのコード類全て揃っています。本体カラー　クリアブルー経年によりグリーンがかっています。ターミネータパックが入っていますので、すぐにプレイ可能です。コントローラー接続部分が正常に使えることを確認済みです。外観の状態は、画像確認ください。アダプター任天堂純正品動作確認済みです。三色コード任天堂純正品問題なく使用できます。コントローラーコントローラーブロス　クリアブルースティック緩みわずか〜少なめで良好です。正常に使えました。人気カラーになります。任天堂ニンテンドーNintendoN64ロクヨン本体コントローラコントローラー
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