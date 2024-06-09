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ニンテンドーDS ミュウエディション
商品番号 N26088994786
商品名

ニンテンドーDS ミュウエディション
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 12,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真を見て状態確認宜しくお願い致します。交渉中であっても先に購入された方と取引を進めますのでご了承下さいませ。映画公開記念映画公開記念ポケモンセンターオリジナル「ニンテンドーDSミュウエディション」が抽選抽選で1,000名様に当たる写真ニンテンドー映る物が全てになります。液晶画面は下のタッチ画面には保護シールを貼っていたので剥がせば綺麗です。上の画面はシールは貼ってありませんが目立つ傷はなく綺麗だと思います。DSソフト・アドバンスソフト両方読み込み・起動確認出来ました。気になる点がありましたらコメントを下さい。ニンテンドーDS本体ニンテンドーDSミュウ
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