スピッツ　ファンクラブ会員限定盤　DVDとCD　3ディスク　見っけ　送料込み

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商品詳細
送料込みの価格での出品です。お値下げ交渉はごめんなさい。映像作品にブルーレイとDVDの仕様とありますが、こちらはDVD作品です。2CD、1DVDの3ディスク作品です。アルバム収録曲のＰＶ、フランスでの撮影風景などが約43分収録されたDVDと、ゴースカVol7公演が収録されたCDが付属する仕様です。ライブCDはスピッツのオフシャル音源としては初のドラム崎ちゃんのリードボーカル曲、メンバーMCを含む全12曲収録です。ライナーなど、画像にあるものが全てです。ポストカードは未使用のまま、全て揃っています。状態を「やや傷や汚れあり」としていますが、異常なものはありませんが若干の使用感はあるのでこちらの設定としております。「MIKKE」スピッツ#スピッツ#CD・DVD
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