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スピッツ　ファンクラブ会員限定盤　DVDとCD　3ディスク　見っけ　送料込み
商品番号 N48610602419
商品名

スピッツ　ファンクラブ会員限定盤　DVDとCD　3ディスク　見っけ　送料込み
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 11,433 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込みの価格での出品です。お値下げ交渉はごめんなさい。映像作品にブルーレイとDVDの仕様とありますが、こちらはDVD作品です。2CD、1DVDの3ディスク作品です。アルバム収録曲のＰＶ、フランスでの撮影風景などが約43分収録されたDVDと、ゴースカVol7公演が収録されたCDが付属する仕様です。ライブCDはスピッツのオフシャル音源としては初のドラム崎ちゃんのリードボーカル曲、メンバーMCを含む全12曲収録です。ライナーなど、画像にあるものが全てです。ポストカードは未使用のまま、全て揃っています。状態を「やや傷や汚れあり」としていますが、異常なものはありませんが若干の使用感はあるのでこちらの設定としております。「MIKKE」スピッツ#スピッツ#CD・DVD
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