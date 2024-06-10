

【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA



【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA 【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENS of LATVIA

ご覧いただきありがとうございます。＊【洋書】ラトビアのミトン／マルタ・グラスマネ／MITTENSofLATVIA（英語版）マルタ・グラスマネ著Senaklets出版ハードカバー431ページ「ラトビア人のミトン」初英訳！民俗学者マルタ・グラスマネ著の178種のラトビア神道に基づく伝統的な絵柄からなる本。2015年セナー・クレーツ出版。18世紀からの諸博物館所蔵のオリジナルの再現でミトンの製法と着用の奥義を伝える百科事典。自宅保管品です。編物本を扱っているネットの本屋さんで購入しました。OPP素材のカバーがかかっているので、表紙のダメージは少ないと思いますが、天の部分にシミのような汚れがあります(９枚目)。折り目や書き込みも無く比較的きれいな状態かと思いますが、キズ等は見落としている可能性がありますので、中古品であることをご理解の上、完璧なものをお求めの方は、ご購入をお控えください。らくらくメルカリ便(宅急便)にて発送予定です。ラトビアのミトン、かなり見応えがあります。デザインをされる方にもオススメです。よろしくお願いいたします。#MITTENS_of_LATVIA#ラトビアのミトン#マルタ・グラスマネ#編物洋書#編物本#編物#編み物#編みもの#三國万里子