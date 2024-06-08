値下げ、清家清監修 インテリアデザイン辞典 朝倉書店



インテリアデザイン辞典 ｜朝倉書店



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清家清の値段と価格推移は？｜9件の売買データから清家清の価値が ...

清家清監修インテリアデザイン辞典朝倉書店1987年6月15日第5刷定価9000円、現在の定価、17600円箱付、値下げ、4100円→4000円サイズ、縦約221mm、横約160mm、厚み約29mm、重さ約756g状態は良いですが、箱に軽い焼け、内部に古書店のシール跡があります。他は新品同様です。#清家清監修インテリアデザイン辞典#朝倉書店