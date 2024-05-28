【断捨離中】任天堂64本体とソフト

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商品詳細
写真のセットです。本体➕ソフト7つ本体とソフトの動作確認済み 9月3日時点添付画像あり※ご了承いただくこと。①振動パックは単4電池が必要なのと、動作するかわかりません。②ピカチュウげんきでちゅうのマイクがありませんので別で用意いただかないと使えません。#ニンテンドー64#マリオカート#スーパーマリオ#大乱闘スマッシュブラザーズ#スターフォックス#チョロQ#ゼルダ#ピカチュウげんきでちゅう
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