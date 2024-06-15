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【バンダイ】ゲームウォッチ バイキンくん
商品番号 R62576018424
商品名

【バンダイ】ゲームウォッチ バイキンくん
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”《商品内容》バンダイゲームウォッチバイキンくんBaikin-kun◆動作確認済み(時計も動きます)◆電池交換済み(LR44)そのままお付けします。随分昔に購入した物になります。バイキンくんが危機を救うゲームです。画面の左側上下に少し液漏れがありますが(写真③)ゲームに支障はありません。画面をカバーしている部分がプラスチックの為、細かな傷があります。液漏れ、細かな傷がある為《傷や汚れ有り》にしていますが、その他は古い物の割にはきれいな状態かと思います。(個人の見解です)動作確認はしましたが、古い物ですので保証は致しかねます。素人の長期自宅保管の為、細かい事をお気になさらない方にご購入をお願い致します。即購入⭕※中古品であることをご理解願います。※箱や説明書はありません。※ご購入後の返品はお断りさせて頂きます。バンダイBANDAIバンダイゲームウォッチバンダイゲームバイキンくんバイキンくんゲームBaikin-kunBaikin-kunゲーム
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