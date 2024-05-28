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激レア　美品　OLIVIA　オリビア　タワレコ渋谷限定　ミニアルバム　全4セット
商品番号 Q85501111329
商品名

激レア　美品　OLIVIA　オリビア　タワレコ渋谷限定　ミニアルバム　全4セット
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ交渉、バラ売りは行っていません。質問、購入前にプロフィールをご確認ください。2003年にタワーレコード渋谷店限定でリリースされたとても貴重なミニアルバムです。大切に保管していたのでケースのスレもほとんどなくどれも綺麗な状態です。全て英語歌詞で作詞作曲全て本人がやっていたような気がします。本人の世界観をもろに感じられる曲ばかりでオリビアのコアなファンにとっては嬉しいラインナップだと思います。＃オリビア・ラフキン＃OLIVIALUFKIN＃InternalBleedingStrawberry＃Merry\u0026HellGoRound＃ComatoseBunnyButcher＃TheReturnOfTheChlorophyllBunny
http://narcologia.ru/goods/evaporation60924.html
http://narcologia.ru/goods/kindness220005.html
http://narcologia.ru/goods/stage294797.html
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