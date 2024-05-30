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CD 佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH…
商品番号 Y30960833355
商品名

CD 佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH…
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 8,385 円
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商品詳細

新品購入後、各一度再生のみ。初回限定デラックス盤。CD+Blu-ray。ケース、ディスクにわずかなスレなどございます。再生に問題はありません。現在廃盤のため希少なお品になります。「佐野元春＆THECOYOTEGRANDROCKESTRA-35TH.ANNIVERSARYTOURFINAL2016.3.26東京国際フォーラム〈初回限定デラックス盤〉」#CD・DVD#Blu_ray出演：佐野元春(vo，g)　小松シゲル(ds)　深沼元昭/長田進(g)　高桑圭(b)　渡辺シュンスケ/Dr.kyOn(key)　大井’スパム’洋輔(perc)　山本拓夫(sax)　西村浩二(tp)《初回限定デラックス盤》(1BD+1CD)■仕様:Blu-ray:全35曲(約3時間10分)■特選曲ライブCD1CD:全14曲■特典映像(MV「東京スカイライン」)■解説+写真集
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佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA - 35TH.ANNIVERSARY TOUR FINAL (初回限定デラックス盤)(CD付)[Blu-ray]
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佐野元春/佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA-35… | labiela.com
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CD 佐野元春&THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH…-
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佐野元春/佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA-35… | labiela.com
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佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH.AN… | inodrone.ma
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CD 佐野元春&THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH…-
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佐野元春/佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA-35… | labiela.com
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佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA - 35TH.ANNIVERSARY TOUR FINAL - Webトレイラー
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