CD 佐野元春\u0026THE COYOTE GRAND ROCKESTRA 35TH…

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新品購入後、各一度再生のみ。初回限定デラックス盤。CD+Blu-ray。ケース、ディスクにわずかなスレなどございます。再生に問題はありません。現在廃盤のため希少なお品になります。「佐野元春＆THECOYOTEGRANDROCKESTRA-35TH.ANNIVERSARYTOURFINAL2016.3.26東京国際フォーラム〈初回限定デラックス盤〉」#CD・DVD#Blu_ray出演：佐野元春(vo，g) 小松シゲル(ds) 深沼元昭/長田進(g) 高桑圭(b) 渡辺シュンスケ/Dr.kyOn(key) 大井’スパム’洋輔(perc) 山本拓夫(sax) 西村浩二(tp)《初回限定デラックス盤》(1BD+1CD)■仕様:Blu-ray:全35曲(約3時間10分)■特選曲ライブCD1CD:全14曲■特典映像(MV「東京スカイライン」)■解説+写真集