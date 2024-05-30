輸送箱付き　未使用　NEWリンコデラックス　ニンテンドー3DS 本体

【稀少・デッドストック未使用品】【商品状態】・検品、撮影の為開封はしておりますが長期保管による未使用品です。年代物の為、未使用品はかなり稀少価値の高い物かと思います。※保管等の影響により、僅かな微傷が生じている場合もございます。※通電等で簡易的な起動確認をしている為、未使用に近いのコンディションに致しております。・輸送箱に多少の擦れ等あり。



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