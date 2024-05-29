【PS4】ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON

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商品詳細
PS4版のアーマードコア6です。特典が欲しくて購入した2本目のソフトなので、開封して状態確認をしただけです。写真をご参照ください。DL版をクリアしましたが、すごく面白かったのでオススメのゲームです。・ペット、喫煙者はいません・即購入可・値引き交渉は受け付けておりません
http://narcologia.ru/goods/secretarial76716.html
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