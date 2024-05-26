洋書 英語 / 最小平均二乗適応フィルター

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SimonHaykinLeast-Mean-SquareAdaptiveFilters(AdaptiveandCognitiveDynamicSystems:SignalProcessing,Learning,CommunicationsandControl)適応型および認知型動的システム：信号処理、学習、通信、および制御他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。詳しい状態などお知りになりたい方は、お気軽にコメント下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#202201【内容紹介】技術の最初の発明者によって編集されました。この分野の第一人者による貢献が含まれています。これらのトピックを一緒にカバーする唯一の本。「...信号処理とその応用の分野で働く研究者に強くお勧めします。」（IEEECircuits＆Devices、2006年1月/2月）SIMONHAYKIN、PhDは、マクマスター大学の大学教授であり、適応システム研究所の所長です。#サイエンス・テクノロジー#信号処理#そるてぃ書店#数学#緑の、#洋書#英語