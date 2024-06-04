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- 鉄牛道機禅師の書 江戸時代前期の黄檗宗の僧侶 箱無 仏教美術 書画、美術品
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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸鉄牛道機 1628～1700江戸時代前期の黄檗宗の僧侶隠元禅師に師事 万福寺創建に従事千葉県下総の椿の海干拓事業を幕府に進言 力を入れた千葉県東庄町 福聚寺を建立 そこで没した鉄牛道機禅師の書 掛け軸です。箱はありません経年の汚れ等あります。表装は最近直して綺麗です。長さ85 幅27.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict190818.html
http://narcologia.ru/goods/rouge858210.html
http://narcologia.ru/goods/troupe703211.html
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