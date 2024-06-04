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鉄牛道機禅師の書　江戸時代前期の黄檗宗の僧侶　箱無　仏教美術　書画、美術品
商品番号 H79296435474
商品名

鉄牛道機禅師の書　江戸時代前期の黄檗宗の僧侶　箱無　仏教美術　書画、美術品
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 63,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸鉄牛道機　1628～1700江戸時代前期の黄檗宗の僧侶隠元禅師に師事　万福寺創建に従事千葉県下総の椿の海干拓事業を幕府に進言　力を入れた千葉県東庄町　福聚寺を建立　そこで没した鉄牛道機禅師の書　掛け軸です。箱はありません経年の汚れ等あります。表装は最近直して綺麗です。長さ85　幅27.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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