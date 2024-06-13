エポック社 カセットビジョン 本体 きこりの与作 セット

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商品詳細
状態 本体に小傷等はございます。箱に痛み、少し破れがございます。写真に写っているものが全てです。動作未確認になります。きこりの与作をおつけします。管理番号20712「※現品撮影ですのでこちらの商品をお届け致します」
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