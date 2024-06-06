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ＰＣエンジン 専用ロムカード「野球ワールドスタジアム’９１」
商品番号 X54656593921
商品名

ＰＣエンジン 専用ロムカード「野球ワールドスタジアム’９１」
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本品は、ＰＣエンジン専用ロムカードの「野球ワールドスタジアム’９１」です。ゲーム機本体がないので動作の確認はできていません。内容は、写真が全てです。　①ケース　②Ｈｕカード（ゲーム本体）　③説明書何れもキズ、汚れ、破れなどはありません。古い商品ですが、事情をご理解し、興味をお持ちの方、マニアの方ご検討ください。
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