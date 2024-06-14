ヘルメス叢書　全７巻　賢者の石、占星術…

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商品詳細
1ニコラ・フレメル著2000円象形寓意図の書 賢者の術概要２ジャン・デスパニエ著2000円 ヘルメス哲学の秘法3サン・ディディエ著2300円 沈黙の書ヘルメス学の勝利4ラムスプリンク・マルテイノー著 2200円 賢者の石について 生ける潮の水先案内人5マルク-アントニオ・クラッセラー 厶著 2400円 闇よりおのずからほとばしる光6マルクス・マニリウス著 2300円占星術または天の聖なる学7アルフレッド・モーリー著2400円 魔術と占星術 合計15600((円 1978年11月10日印刷 初版白水社 訳 有田忠郎、浜 文敏
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