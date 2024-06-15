【メガドラ54】幽遊白書　魔強統一戦　説明書なし

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商品詳細
【商品説明】30年ほど前に購入し保管していましたメガドライブ本体実機にて起動確認済です【商品の状態】◆ケース・・・〇良品◆説明書・・・×難あり（説明書ありません）◆ソフト・・・△並品・当方の環境で起動確認が出来ていますので 返品等は致しかねます・ビニール包装し箱に入れ、らくらくメルカリ便（ネコポス）で発送いたします#実家保管のメガドライブソフト約100本を順次出品#メガドライブ#セガ*************************************************【商品の状態説明】◎美品（使用感が少ない、きれい）〇良品（目立たないキズやスレ）△並品（比較的目立つキズやスレや汚れ）×難あり（破損・汚れがひどい）*************************************************
http://narcologia.ru/goods/conception980557.html
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