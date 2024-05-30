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商品詳細
図書「佳境中国」北編と南編の２冊平成6年11月4日発行企画発行日本通信教育連盟中国の名勝旧跡を写真紹介し、地域なじみの歴史や著名人の業績を解説してある図書北編(199p)黄河と長江の間から北南編(199p)黄河と長江の間から南祖父が趣味の絵画の為に購入したもののようですが、観た様子もなく本棚に置かれていた品です。図書のつくりは確りしていますし、内容も充実していると思われますので、中国の名所旧跡や歴史古典に興味のある方には良い図書ではないでしょうか。長期自宅保管の品ですので、ご理解頂きご購入ご検討をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis706044.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial62416.html
http://narcologia.ru/goods/marshal222780.html
図書 佳境中国 (北編・南編)-
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