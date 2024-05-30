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ボタン\u0026雑貨/Buttons \u0026 sundries 20世紀のファッションの歴史
商品番号 G55713751092
商品名

ボタン\u0026雑貨/Buttons \u0026 sundries 20世紀のファッションの歴史
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Buttons\u0026sundriesTHETWENTIETHCENTURY・HISTORIESOFFASHIONボタンとファッションの歴史中世から現代までの、ボタン、カフス、スタッズ、バッジなどの変遷と使用した素材の歴史。デザイナー、職人、メーカーの意図と仕立屋、洋裁職人の嗜好の変遷が描かれています。貴重なデザイン書です。ハードカバー著者：ヴィットリア・デ・ブザッカリーニ発行：1990年発行所：ZanfiEdito/ザンフィエディター(伊)サイズ(約mm)：287×213×18140ページ言語：英語#洋書#ボタン#Buttons#サンドリー#雑貨#ファッション#ハードカバー自宅保管の古書です。多少の使用感はありますが、目立った傷みはありません。
http://narcologia.ru/goods/protein854334.html
http://narcologia.ru/goods/ordering54479.html
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ボタン\u0026雑貨/Buttons \u0026 sundries 20世紀のファッションの歴史
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