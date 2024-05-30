ボタン\u0026雑貨/Buttons \u0026 sundries 20世紀のファッションの歴史



Buttons & Sundries (Twentieth Century Histories of Fashion) Buttons & Sundries (Twentieth Century Histories of Fashion)



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歴史を留め続けた小さなオブジェ｢ボタン｣ │ レトロ雑貨のブログ 歴史を留め続けた小さなオブジェ｢ボタン｣ │ レトロ雑貨のブログ



アンティークボタンの世界」展 - 19～20世紀の西洋ボタンが神戸 ... アンティークボタンの世界」展 - 19～20世紀の西洋ボタンが神戸 ...



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第27回｜ 留めるだけじゃない。時代をつぶさに映すヴィンテージボタン ... 第27回｜ 留めるだけじゃない。時代をつぶさに映すヴィンテージボタン ...



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ボタンの歴史、18世紀意識高い系ロココ男子の必需品！でも罰金は驚愕の ... ボタンの歴史、18世紀意識高い系ロココ男子の必需品！でも罰金は驚愕の ...

Buttons\u0026sundriesTHETWENTIETHCENTURY・HISTORIESOFFASHIONボタンとファッションの歴史中世から現代までの、ボタン、カフス、スタッズ、バッジなどの変遷と使用した素材の歴史。デザイナー、職人、メーカーの意図と仕立屋、洋裁職人の嗜好の変遷が描かれています。貴重なデザイン書です。ハードカバー著者：ヴィットリア・デ・ブザッカリーニ発行：1990年発行所：ZanfiEdito/ザンフィエディター(伊)サイズ(約mm)：287×213×18140ページ言語：英語#洋書#ボタン#Buttons#サンドリー#雑貨#ファッション#ハードカバー自宅保管の古書です。多少の使用感はありますが、目立った傷みはありません。