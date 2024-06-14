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【動作確認済】ニンテンドー3DS アクアブルー 本体 Nintendo 任天堂
商品番号 Q47734240424
商品名

【動作確認済】ニンテンドー3DS アクアブルー 本体 Nintendo 任天堂
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,038 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇数ある商品よりご覧いただきありがとうございます。◇フォロー割引を実施しておりますのでお気軽にコメント欄よりお声かけください。◇また、トラブル防止、すり替え防止のために返品、は御遠慮させて頂いておりますので、写真にて判断してください。【美品】ニンテンドー3DSアクアブルー本体Nintendo任天堂★付属品•本体•タッチペン•USB充電ケーブル★状態使用上のすり傷のみです。動作は良好で問題ございません。梱包は、ダンボールにて梱包します。衝撃防止防水対策をしてなるべく傷がつかないようにして発送させて頂きます。匿名発送ののメルカリ便にて発送させて頂きますのでご安心ください。
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