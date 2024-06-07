【真作】徳宗大夢/一行書/光明遍照十方/鳶飛房天魚踊淵/掛軸☆宝船☆AB-623

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【真作】【参考】徳宗大夢【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れ、中央に一ヶ所のよく目立つ汚れシミあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 204㎝×幅 53㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。