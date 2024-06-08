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ポケモンカード ミライドンex SAR
商品番号 N39961820621
商品名

ポケモンカード ミライドンex SAR
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即発送★匿名配送値下げ不可❌早い者勝ちです！！自引き後すぐにスリーブ、ローダー、透明袋に入れ除湿ボックスにて保管しておりました★★★状態確認は画像でよろしくお願い致します⚠️トラブル防止の為、美品ですか？などの質問はお答えできませんm(__)m初期傷や裁断など細かな部分まで気になる方や完璧を求める方はご購入しないで下さい⚠️少しでも不安要素がある場合もご購入しないで下さい⚠️プレイ用でお願いしますm(__)mしっかり梱包して発送致します⚠️返品やクレームなどは受け付けませんm(__)mミライドンexSARバイオレットex#ポケカ#ミライドン#ミモザ#ポケモンカードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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