FRIEDMAN BE-OD DELUXE PEDAL フリードマン　美品

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商品詳細
こちらで購入した物です。ちょっとイメージと違ったので出品します。前オーナーさんがかなり綺麗に使っていたようで、美品と思います。しかしながら中古の為、神経質な方はお控え願います。購入金額と同じにしたい為値下げはしません。BE-ODDELUXEFRIEDMAN定価：¥48000#FRIEDMAN#BE_ODDELUXE
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