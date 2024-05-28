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鍋倉山龍渓硯 鍋倉漆象嵌硯 深澤秀石作 清泉堂
商品番号 F17334130744
商品名

鍋倉山龍渓硯 鍋倉漆象嵌硯 深澤秀石作 清泉堂
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

参照の物です。総重量：825g。全体の大きさ：長さ14cm×幅7cm、厚さ3.9cm。
http://narcologia.ru/goods/marshal941880.html
http://narcologia.ru/goods/composite630754.html
http://narcologia.ru/goods/cotton656361.html
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