鍋倉山龍渓硯 鍋倉漆象嵌硯 深澤秀石作 清泉堂

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商品詳細
参照の物です。総重量：825g。全体の大きさ：長さ14cm×幅7cm、厚さ3.9cm。
http://narcologia.ru/goods/marshal941880.html
http://narcologia.ru/goods/composite630754.html
http://narcologia.ru/goods/cotton656361.html
硯工房清泉堂 NET SHOP / 鍋倉漆象嵌硯
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