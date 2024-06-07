アンリ・マティス、ダンス、希少な額装用画集より、新品高級額装付、状態良好

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。アンリ・マティス「ダンス」(YMA-5)希少画集の一部、一頁を新品高級額にて額装いたしました。絵画部分に汚れ等はなく、綺麗です。絵画部分のサイズは約15.0㎝×5.5㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。額のサイズは約25.0㎝×20.0㎝です。y3専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。