SHURE コンデンサーマイク BETA87A

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商品詳細
BETA87ASHURE定価：¥32000■状態良好です■お写真に写っている物が全てです◇らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますSHUREBETA87Aコンデンサーマイク高域の煌びやかな伸びが特徴のプロの現場でも使用されるハンドマイクです。#SHURE#シュア#BETA87A種類...マイク
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