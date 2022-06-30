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SHURE コンデンサーマイク BETA87A
商品番号 N47474128513
商品名

SHURE コンデンサーマイク BETA87A
ブランド名 シュア
特別価格 税込 8,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BETA87ASHURE定価：¥32000■状態良好です■お写真に写っている物が全てです◇らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますSHUREBETA87Aコンデンサーマイク高域の煌びやかな伸びが特徴のプロの現場でも使用されるハンドマイクです。#SHURE#シュア#BETA87A種類...マイク
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