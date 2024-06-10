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超人気 アガベ陶器鉢 植木鉢 多肉植物 塊根植物 小品盆栽鉢 手作り
商品番号 L66669836073
商品名

超人気 アガベ陶器鉢 植木鉢 多肉植物 塊根植物 小品盆栽鉢 手作り
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧ありがとうございました即購入OK在庫ございますので、即購入いいですよ。サイズです口径10CM高9CM新品未使用品ですが、商品状態等は画像にてご確認・ご判断をお願い致します。完ぺきを求められる方は購入をご遠慮下さいませ。輸送中に破損した場合です全額返金いたしますのでご安心ください検索用です#リュウゼツランです#白鯨です#チタノタ#オテロイ#白鯨#姫厳竜#悪魔君#夕映#ハデス#老白鯨#氷山ピン#キー#笹の雪#塊根植物
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