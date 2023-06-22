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Austrian Audio OC16　コンデンサーマイク
商品番号 C11520731314
商品名

Austrian Audio OC16　コンデンサーマイク
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...マイク使用回数5回以下でポップガード越しに歌の収録で使用しました。傷や音質低下などは特に感じない美品です。素人管理ではありますが、湿度40度程度で防湿庫にて保管しておりました。
http://narcologia.ru/goods/message738327.html
http://narcologia.ru/goods/assessor293903.html
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