Austrian Audio OC16　コンデンサーマイク

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商品詳細
種類...マイク使用回数5回以下でポップガード越しに歌の収録で使用しました。傷や音質低下などは特に感じない美品です。素人管理ではありますが、湿度40度程度で防湿庫にて保管しておりました。
http://narcologia.ru/goods/message738327.html
http://narcologia.ru/goods/assessor293903.html
http://narcologia.ru/goods/waveform542817.html
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