Phoenix 1/200 B787 N787BA ドリームライナー　デモ機

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商品詳細
スケール...1/201本体は金属製です。アンテナ類が再現されています。ランディングギアは脱着式できません。スタンドは付属しません。箱に傷みあります。問題ない状態かと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。中古に付き神経質な方はご遠慮ください。メーカー：Phoenix品番：スケール：1/200機種：B787-8機体記号：N787BA材質：ダイキャスト#旅客機#ボーイング#モデルプレーン #ハウスカラー#B787#飛行機#1／200#Phoenix#フェニックス#デモ機#ドリームライナー#N787BA#ダイキャスト
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