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【BOTANICA Ⅳ】アートフレーム 植物学
商品番号 R71056421788
商品名

【BOTANICA Ⅳ】アートフレーム 植物学
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代イタリア製アートフレーム「BOTANICA」植物学フレームサイズは縦67㎝位横50㎝位状態は多少の汚れ擦れコキズはあります写真で確認してください裏にタイトル「TITTLEBOTANICAⅣ」アーティスト「ARTISTANONIMO」コード「CODE069-026-Q3047BB」植物が19描かれてます版画がプリント分かりません珍しいものだと思い飾ったら素敵ですよ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/calling948350.html
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