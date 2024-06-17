お買い得★ 電子ピアノ 88鍵盤 ハンマーアクション ピアノ Digital

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#shop❤︎おねねたくさんの中からご覧頂きありがとうございます♡★新品未使用★A1966I12432【鍵盤】KIMFBAY電子ピアノはグランドピアノの鍵盤と同じ仕様の88鍵盤・組み立て簡単な木製スタンド・3本ペダル【音源】フランス製デジタルチップがアコースティックピアノの音を再現し、アコースティック電子ピアノのリアルな響きを奏でることができます、128種類の音色・デュアルステレオスピーカー。ダイナミックステレオテクノロジーで高音質なスピーカーとリアルなピアノ音をサンプリング（外部スピーカーでさらに音質向上）【Bluetooth】ワイヤレスMIDI対応！この製品は、Bluetoothを介してiOSおよびAndroidデバイスをワイヤレスで接続し、多くのピアノアプリケーションを楽しむことができます【パラメータ】:88鍵盤電子ピアノデュアルBluetooth、デュアルMIDI、デュアルトーン、デュアル鍵盤、終了キー、イコライザー、メトロノーム、128トーンなど、100リズム、88デモソング、電子ピアノ安い、電子ピアノ人気【与える】:電源(PSE認定)、3本ペダル、電子ピアノ日本語マニュアル、でんしぴあのキーボードKIMFBAY電子ピアノ88鍵盤ハンマーアクションピアノDigitalPiano人気電子ピアノ88鍵ピアノペダル付き、Bluetooth付き$$55499