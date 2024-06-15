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【最終値下げ】メズコ ワン12コレクティブ ブラックスパイダーマン
商品番号 L27095042381
商品名

【最終値下げ】メズコ ワン12コレクティブ ブラックスパイダーマン
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像のものが全てです。スーツに軽い劣化がみられます。首と股関節、手首が若干緩いです。値下げ不可トラブル防止のためプロフィール一読宜しくお願い致します。フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/12mezcoマーベルレジェンドフィギュアーツone:12collectiveスパイダーマンブラックコスチュームシンビオートスーツヴェノム
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