【最終値下げ】メズコ ワン12コレクティブ ブラックスパイダーマン

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画像のものが全てです。スーツに軽い劣化がみられます。首と股関節、手首が若干緩いです。値下げ不可トラブル防止のためプロフィール一読宜しくお願い致します。フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/12mezcoマーベルレジェンドフィギュアーツone:12collectiveスパイダーマンブラックコスチュームシンビオートスーツヴェノム