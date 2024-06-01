鑑賞用中華系高級希少銘墨　蜂33g 中華系古墨マニアの方に！

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商品詳細
鑑賞用中華系高級希少銘墨 蜂33g中華系古墨マニアの方に！とても古いもので、80年以上前に祖母が友人の画家さんから頂いた銘墨だと聞いています。使用せずに鑑賞用にしていましたので状態も良好です。珍しいものなのでご興味ある方はお早目に。古いものなので現状で宜しくお願いします。8-42
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