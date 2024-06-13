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- (ジャンク品) JBL JRX ジェービーエル スピーカー M115-8A 1本
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商品詳細
(ジャンク品)JBLJRXジェービーエルスピーカーM115-8A15インチウーハー1本音出しNG音出ませんジャンク品にてお願いします互換品のボイスコイル1つお付けします■ウーハーユニット■MP225、MP255S、SF15、EON1500、JRX115、JRX125用Productspecificationshigh-qualityreplacementwooferoriginalJBLpartsuitablefor:JBLJRX-115,JRX-115IandJRX-125speakersimpedance:8ohmsmaximumpower:225WRMS,450Wcontinuous,900WpeakThiele/smallparameters:Fs:46Qts:0.39Qms:5.1Qes:0.42SD:0.0845MMS:53Xmax:5.1LE:1.3VAS:225EFF:5
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