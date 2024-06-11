薩摩切子　脚付　杯　矢来紋　高9.2㎝　142g

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最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さい種類...酒器サイズ：口径6.1、高9.2㎝ 重量142g被せたガラスが深い緑なのか藍なのか判りかねます写真の色にてご判断下さい鉛ガラスで重量は142gと手取りの重いお品ですカップから下のステムは溶着で切子は施されていません口周りは薩摩切子特有の凸型仕上げでステムには気泡が含まれています本体に在銘などはございません尚古集成館が薩摩切子の復刻を製作し始めたのが1985年以降はサイン入りの作品群が世に出回っておりますが当作品がそれ以前の試験的な復刻品なのかそれ以降の無名の作家の手によるものかは不明です入手した先は東寺の露天商が街中からの整理品との事でした写真の通り目立つ後傷は有りませんが表面には微細は経年使用による擦れ跡や切子を施した際に生じたと思われる微細なチップが御座いますことはご承知置き下さい