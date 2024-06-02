絵画　アート　アンティーク　水彩画 ビンテージ　激レア

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シンプルながら素敵な雰囲気を感じさせる絵画アンティークからモダンな空間にも使えるオススメの商品です！縦幅 46センチ横幅 38センチ厚み 4.5センチ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいアンティーク 年代物ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします